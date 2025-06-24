«Осасуна» объявила о назначении Лиски главным тренером

Итальянский специалистназначен главным тренером, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года. Лиски сменил на посту Висенте Морено, который возглавлял команду с июля 2024 года.

До этого итальянец работал с «Мирандесом», который под его руководством занял четвертое место в Сегунде по итогам сезона и вышел в плей-офф за выход в Ла Лигу. Однако в финале стыковых матчей команда уступила «Реал Овьедо» и не сумела пробиться в высший дивизион.

В минувшем сезоне Примеры «Осасуна» финишировала на девятой строчке турнирной таблицы.