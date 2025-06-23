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    Дезире Дуэ«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ». Онлайн, прямая трансляция
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    В «Крыльях Советов» заявили о скором уходе Сергеева из клуба

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    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о будущем нападающего команды Ивана Сергеева.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Иван Сергеев останется в "Крыльях Советов"? Я знаю точно, что Иван Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить. Поэтому мы будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб.

    У нас нет вариантов его держать. Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти, а "Динамо", "Спартак", "Зенит" — это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.

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    • Ивана Сергеева даже не ждать на сборах "Крыльев Советов"? Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится, это его право. Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать», — сказал Яковлев «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось о том, что на подписание Сергеева претендуют «Зенит», московское «Динамо» и «Спартак».

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