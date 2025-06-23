«ПСЖ» хочет продлить контракт с Доннаруммой

планирует продлить соглашение с основным голкипером команды, сообщает журналист Николо Скира.

Переговоры между представителями клуба и игрока запланированы на текущую неделю. Стороны нацелены на достижение договоренности.

Действующий контракт 26-летнего вратаря рассчитан до лета 2026 года, однако как сам Доннарумма, так и руководство клуба заинтересованы в продолжении сотрудничества.

С момента перехода в «ПСЖ» итальянец четырежды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Кубок страны, трижды — Суперкубок, а также завоевал трофей Лиги чемпионов.