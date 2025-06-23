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    Чистяков: Хочу вернуться на прежний уровень

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    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков высказался о возвращении в состав желто-синих. Клуб снова арендовал футболиста у «Зенита».

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Хочу помочь в первую очередь себе вернуться на прежний уровень, потому что последние года полтора-два были не лучшие. И помочь, конечно же, команде добиться тех результатов, которые клуб ставит перед собой.

    Много говорить, наверное, не буду, хочется уже приступить к работе и поскорее увидеться с командой, с тренерским штабом. Начать работу и постараться реализовать все моменты, которые команда ставит перед собой», — сказал Чистяков на видео, опубликованном пресс-службой «Ростова».

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    «Ростов» в сезоне-2024/25 занял восьмое место в РПЛ. Также клуб дошел до Суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти.

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