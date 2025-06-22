Григорян: «Динамо» не будет биться за чемпионство

Тренерподелился мнением по поводу перспектив московскогопод руководствомв будущем сезоне РПЛ.

«Он сейчас своими высказываниями, действиями и вообще по своей судьбе пришел к тому, что… Нам постоянно задают вопрос: "Карпин — лучший тренер в России?" Я отвечаю: так устроен спорт и футбол в частности, что для того, чтобы быть лучшим тренером, нужно завоевать хотя бы один титул. Поэтому сейчас для него наступает момент икс. Думаю, что за чемпионство "Динамо" не будет биться, но попадание в тройку — минимум, на что они могут рассчитывать», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ.