1-й таймРед Булл Зальцбург — Аль-ХиляльОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Малком«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Григорян: «Динамо» не будет биться за чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Тренер Александр Григорян поделился мнением по поводу перспектив московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина в будущем сезоне РПЛ.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Он сейчас своими высказываниями, действиями и вообще по своей судьбе пришел к тому, что… Нам постоянно задают вопрос: "Карпин — лучший тренер в России?" Я отвечаю: так устроен спорт и футбол в частности, что для того, чтобы быть лучшим тренером, нужно завоевать хотя бы один титул. Поэтому сейчас для него наступает момент икс. Думаю, что за чемпионство "Динамо" не будет биться, но попадание в тройку — минимум, на что они могут рассчитывать», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

    По итогам минувшего сезона «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Индиана» чемпионом НБА?
  • «Оклахома» — «Индиана». Прогноз и ставки
  • 3.47
    •
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Сиэтл Саундерс»?
  • «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • Смогут ли «Атлетико» и «Ботафого» определить сильнейшего?
  • «Атлетико» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.47
  • Прогноз на матч Оклахома — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Германия (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Порту — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер Майами — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры