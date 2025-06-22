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    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Пачука». Онлайн, прямая трансляция
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    Кукурелья: Мы должны были перестроиться после первого гола

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Латинская Америка
    Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал поражение своей команды от «Фламенго» (1:3) на Клубном чемпионате мира.

    Марк Кукурелья
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    Марк Кукурелья

    «Когда мы пропустили первый гол, то должны были лучше перестроиться, делать больший акцент на передачи и контроле игры. Нам не следовало пропускать еще один простой гол, подобный первому.

    Да, подобное происходило в прошлом сезоне Премьер-лиги, но мы здесь для того, чтобы учиться, просматривать отрывки матчей, чтобы понять, где мы можем улучшить игру, а затем стать сильнее в следующей встрече.

    Я думаю, что мы выступаем неплохо. В последних десяти матчах у нас было много сухих результатов, так что в этом плане мы стали лучше, но у "Фламенго" тоже хорошая команда, они находятся в середине сезона и физически оказались более готовыми. Они тоже играли в жару, и, наверное, мы способны адаптироваться к условиям, но лучше, чтобы это произошло сейчас, на этих стадиях, а не в более поздних раундах, чтобы мы могли учиться и совершенствоваться уже сейчас.

    Если мы выиграем в следующем матче, то пройдем дальше. Это самое главное, но нам нужно отдохнуть и быть готовыми к следующей игре», — приводит слова Кукурельи пресс-служба «Челси».

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