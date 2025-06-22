Кукурелья: Мы должны были перестроиться после первого гола

Защитникпрокомментировал поражение своей команды от(1:3) на Клубном чемпионате мира.

«Когда мы пропустили первый гол, то должны были лучше перестроиться, делать больший акцент на передачи и контроле игры. Нам не следовало пропускать еще один простой гол, подобный первому.

Да, подобное происходило в прошлом сезоне Премьер-лиги, но мы здесь для того, чтобы учиться, просматривать отрывки матчей, чтобы понять, где мы можем улучшить игру, а затем стать сильнее в следующей встрече.

Я думаю, что мы выступаем неплохо. В последних десяти матчах у нас было много сухих результатов, так что в этом плане мы стали лучше, но у "Фламенго" тоже хорошая команда, они находятся в середине сезона и физически оказались более готовыми. Они тоже играли в жару, и, наверное, мы способны адаптироваться к условиям, но лучше, чтобы это произошло сейчас, на этих стадиях, а не в более поздних раундах, чтобы мы могли учиться и совершенствоваться уже сейчас.

Если мы выиграем в следующем матче, то пройдем дальше. Это самое главное, но нам нужно отдохнуть и быть готовыми к следующей игре», — приводит слова Кукурельи пресс-служба «Челси».