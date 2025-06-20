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    Талалаев: Счастливая случайность — в семи турах всего два матча дома

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика
    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил календарь калининградской команды в следующем сезоне РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Вышел проект календаря, и я не знаю, может быть, счастливая случайность — в семи турах всего два матча дома. Ну, так бывает. Поэтому наши мысли сейчас — это правильно и рационально укомплектоваться, вложить все, что мы хотели в эти 26 дней подготовки, которые есть у нас, и чтобы не травмировались мои футболисты. Придет день матча, и вы найдете правильные слова, как преподнести то, что будет происходить на поле. Мы сможем настроить игроков на то, чтобы они показали свои лучшие качества», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

    Напомним, что «Балтика» выиграла Первую лигу в прошлом сезоне.

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