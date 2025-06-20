Талалаев: Счастливая случайность — в семи турах всего два матча дома

Главный тренероценил календарь калининградской команды в следующем сезоне РПЛ.

«Вышел проект календаря, и я не знаю, может быть, счастливая случайность — в семи турах всего два матча дома. Ну, так бывает. Поэтому наши мысли сейчас — это правильно и рационально укомплектоваться, вложить все, что мы хотели в эти 26 дней подготовки, которые есть у нас, и чтобы не травмировались мои футболисты. Придет день матча, и вы найдете правильные слова, как преподнести то, что будет происходить на поле. Мы сможем настроить игроков на то, чтобы они показали свои лучшие качества», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» выиграла Первую лигу в прошлом сезоне.