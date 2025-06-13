В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на трансфер Куньи

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед»высказался о трансфере форварда

«Он доказал свою способность добиваться успеха в Премьер-лиге, будучи одним из самых ярких и результативных нападающих в Англии во время выступлений за "Вулверхэмптон", а до этого — в Испании и Германии.

У него есть все качества, которые мы ищем, создавая сильную, динамичную и зрелищную команду, способную бороться за самые престижные трофеи», — приводит слова Уилкокса официальный сайт «МЮ».

Календарь и таблица АПЛ

Ранее Кунья играл за «Вулверхэмптон». Контракт с 26-летним бразильцем рассчитан до июня 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон.