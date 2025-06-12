Наумов: Жерсон адаптирован к Европе, ему будет легче привыкнуть к России

Бывший президентпрокомментировал переход бразильского полузащитникаиз

«Бразильцы — это всегда ценный рынок, всегда сильные футболисты. Видимо, "Зенит" так никогда и не слезет с этой бразильской иглы. Он будет покупать и покупать бразильцев, потому что с ними проще. Играть они умеют, для них главный стимул — деньги. Им платят — они играют. И любят футбол. Но проблема в том, что два-три года бразилец будет играть хорошо, а потом начнет сдуваться, заскучает по родине, и деньги уже не будут радовать. Надоест ему Россия и все, как это было с Клаудиньо, Венделом и другими.

Нужен ли был "Зениту" полузащитник? Да, потому что ушли Вендел и Клаудиньо. "Зенит" в своем тренде. Он вектор развития не меняет и ориентируется на бразильский рынок. Это его право.

Как оцените сумму трансфера? Там дешевле не бывает. Если ты берешь сильного бразильца, игрока сборной, это от 25 миллионов и выше. Питерцы могут себе позволить такие траты. Другие клубы вряд ли, а "Зенит" может.

Жерсон раньше играл в "Роме", "Фиорентине" и "Марселе". Средние ли это команды? Да нет. Многие бразильцы играли в Европе не в топовых клубах. Тот же Малком. Это роли не играет. Он в Европе адаптирован, значит, ему легче будет привыкнуть и в России», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».