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    Анчелотти: Летом мне придется оценить около 70 футболистов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии
    Карло Анчелотти высказался о своих планах на лето. Ранее итальянец был назначен главным тренером сборной Бразилии.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Планы на лето? Во-первых, найти жилье. Во-вторых, поехать на клубный чемпионат мира. В-третьих, у меня большой список игроков, которые находятся по всему миру: в Бразилии, в Европе, в арабских странах. Около 70 футболистов, у нас будет время оценить каждого из них. Нет определенного списка из 25-26 игроков, которые точно поедут на ЧМ», — приводит слова Анчелотти Globo.

    3 сентября Бразилия в рамках квалификации ЧМ-2026 сыграет с Чили. 6 сентября пройдет матч с Боливией.

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    Ранее сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на предстоящий мундиаль.

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