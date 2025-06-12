Анчелотти: Летом мне придется оценить около 70 футболистов

высказался о своих планах на лето. Ранее итальянец был назначен главным тренером сборной

«Планы на лето? Во-первых, найти жилье. Во-вторых, поехать на клубный чемпионат мира. В-третьих, у меня большой список игроков, которые находятся по всему миру: в Бразилии, в Европе, в арабских странах. Около 70 футболистов, у нас будет время оценить каждого из них. Нет определенного списка из 25-26 игроков, которые точно поедут на ЧМ», — приводит слова Анчелотти Globo.

3 сентября Бразилия в рамках квалификации ЧМ-2026 сыграет с Чили. 6 сентября пройдет матч с Боливией.

Прогнозы и ставки на футбол

Ранее сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на предстоящий мундиаль.