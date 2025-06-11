Полузащитник Нетфуллин оформил трансфер в воронежский «Факел»

Центральный полузащитникперешел из московского «Торпедо» в воронежский

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний футболист подписал с «Факелом» долгосрочный контракт и присоединится к команде в новом сезоне.

Нетфуллин является воспитанником ФК «Москва», а начало своей профессиональной карьеры он провел в ЦСКА. В минувшем сезоне он был капитаном «Торпедо», сыграл 31 матч, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач, а также был признан лучшим полузащитником Первой лиги.

Ранее хавбек уже выступал за «Факел» на правах аренды в сезоне 2013/14.