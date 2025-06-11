Тренер вратарей «Краснодара: За сезон ставлю Агкацеву четыре с плюсом

, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, оценил прошедший сезон для вратаря «быков»

В чемпионате России-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали.

«Стас в "Краснодаре" с 12 лет, прошел все ступеньки — академия, молодежка, "двойка", основа. Одно из его сильных качеств — психологическая устойчивость. Он никогда не волновался больше, чем нужно. "Трясло" — это вообще не про Агкацева. С ним очень приятно работать. Дисциплинированный, адекватный, исполнительный. Единственный минус — до прошлого года не было стабильной игровой практики на уровне РПЛ. Как там пойдет, никто не знал. Но мы надеялись, что Стас справится.

За сезон поставлю ему оценку четыре с плюсом. Я всегда чуть-чуть занижаю оценки, когда вратари выполняют какие-то упражнения. Потому что нет предела совершенству», — сказал Савченко «СЭ».

В минувшем сезоне 23-летний Агкацев сыграл 34 встречи во всех турнирах, пропустив 29 голов.