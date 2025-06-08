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    Таранов: Для Осинькина работа в ЦСКА — это хороший вызов

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    Экс-защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о возможном назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера ЦСКА.

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    «Конечно, удивлён, что Николич уйдёт из ЦСКА в АЕК. Какие перед командой стояли планы, которые были реализуемы! Это неприятная новость для всех армейских болельщиков.

    Что касается Алмейды, этого тренера не знаю. Но очень хорошо знаю Игоря Витальевича Осинькина ещё со времён юношеской сборной России и по его работе в "Крыльях Советов".

    Для него работа в ЦСКА — это хороший вызов. Но и для руководства его назначение — это большой риск. Пока же это ещё слухи и нет какой-то конкретики. В любом случае Осинькин — достойная кандидатура, но как дастся переход от середняка к топ-клубу?» — сказал Таранов Чемпионату.

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    • Напомним, что после окончания прошедшего сезона Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». В сезоне РПЛ 2024/2025 самарцы заняли 10-е место в таблице с 31-м очком в активе.

    Ранее сообщалось о том, что Марко Николич покинет пост главного тренера ЦСКА. Специалист, вероятно, продолжит работу в греческом АЕК.

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