Гладышев: Прошлым летом просил Личку отпустить в аренду

Нападающий «Динамо» и сборной Россиивспомнил о том, как мог покинуть московскую команду.

«Перед прошедшим сезоном мы поговорили с Марцелом, он сказал, что готов отпустить меня в аренду, а через две недели сказал, что хочет оставить меня. Я говорил ему, что хочу больше играть, Личка всё понимал. Моя инициатива была поехать в аренду, потому что понимал, что не готов второй сезон играть так же мало. Мне был 21 год, в таком возрасте надо уже играть, а не сидеть.

К моему счастью, получилось так, что многие наши футболисты уехали на Кубок Америки, до 7–8 тура я играл все матчи, нормально себя показывал, делал результативные действия. В итоге уже мог составить конкуренцию тем ребятам, которые только вернулись из сборных. Остался, получилось так, я благодарен за это всем», — цитирует Гладышева «Матч ТВ».

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В прошлом сезона Гладышев провел 39 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.