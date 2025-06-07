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    Постекоглу прокомментировал увольнение из «Тоттенхэма»

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    Ангелос Постекоглу отреагировал на новость об уходе с поста главного тренера «Тоттенхэма». В прошлом сезоне клуб выиграл Лигу Европы, но в АПЛ занял лишь 17-е место.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Когда я вспоминаю время, проведённое мной на посту тренера "Тоттенхэм Хотспур", моим главным чувством является гордость.

    Возможность возглавить один из футбольных клубов Англии с историей и вернуть ему славу, которой он заслуживает, останется со мной на всю жизнь. Я никогда не забуду, как смог поделиться этим опытом со всеми, кто действительно любит этот клуб, и увидеть, какое влияние он оказал на них.

    Та ночь в Бильбао стала кульминацией двух лет упорной работы, самоотверженности и непоколебимой веры в мечту. Было много трудностей, которые нужно было преодолеть, и много шума, который возникает, когда пытаешься достичь того, что многие считали невозможным.

    Мы также заложили основы, которые означают, что этому клубу не придется ждать ещё 17 лет своего следующего трофея. Я очень верю в эту группу игроков и знаю, что в них очень много потенциала для роста.

    Я искренне хочу поблагодарить тех, кто является источником жизненной силы клуба, болельщиков. Я знаю, что были трудные времена, но я всегда чувствовал, что фанаты хотели, чтобы я добился успеха, и это давало мне всю необходимую мотивацию, чтобы двигаться вперёд. Важно выделить трудолюбивых людей в "Тоттенхэме", которые ежедневно подбадривали меня.

    И напоследок. Хочу поблагодарить тех, кто был со мной каждый день в течение последних двух лет. Фантастическая группа молодых людей, которые теперь стали легендами этого футбольного клуба, и блестящие тренеры, которые ни разу не усомнились, что мы можем сделать что-то особенное. Мы навсегда связаны», — приводит слова Постекоглу журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

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