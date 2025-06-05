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    Симоне Индзаги: Я очень рад получить новый опыт

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Симоне Индзаги прокомментировал свое новое назначение. Специалист возглавил «Аль-Хиляль». Индзаги отметил, что рад получить новый опыт.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Прежде всего, я очень рад попробовать этот новый опыт. Я всегда хотел поехать и потренировать за границей. Для меня "Аль-Хиляль" — это прекрасная возможность в моей карьере. Это клуб, который я знаю, потому что слежу за арабским футболом; мы много раз играли здесь, в Саудовской Аравии, и с "Лацио", и с "Интером", так что это чемпионат, за которым я следил.

    Я всегда с большой симпатией следил за "Аль-Хилялем", потому что в их составе выступает Сергей Милинкович-Савич, он игрок, которого я тренировал еще в "Лацио", я счастлив, что нашел его здесь», — цитирует Индзаги пресс-служба клуба из Эр-Рияда.

    С 2022 года Симоне Индзаги возглавлял «Интер», приводил команду к победе в Серии А, а также дважды выводил миланский клуб в финал Лиги чемпионов.

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