Симоне Индзаги: Я очень рад получить новый опыт

прокомментировал свое новое назначение. Специалист возглавил. Индзаги отметил, что рад получить новый опыт.

«Прежде всего, я очень рад попробовать этот новый опыт. Я всегда хотел поехать и потренировать за границей. Для меня "Аль-Хиляль" — это прекрасная возможность в моей карьере. Это клуб, который я знаю, потому что слежу за арабским футболом; мы много раз играли здесь, в Саудовской Аравии, и с "Лацио", и с "Интером", так что это чемпионат, за которым я следил.

Я всегда с большой симпатией следил за "Аль-Хилялем", потому что в их составе выступает Сергей Милинкович-Савич, он игрок, которого я тренировал еще в "Лацио", я счастлив, что нашел его здесь», — цитирует Индзаги пресс-служба клуба из Эр-Рияда.

С 2022 года Симоне Индзаги возглавлял «Интер», приводил команду к победе в Серии А, а также дважды выводил миланский клуб в финал Лиги чемпионов.