Непомнящий: Не будет такого, что сборная России разорвет Нигерию в клочья

Российский специалиствысказался о предстоящем поединке между сборными России и Нигерии.

«Я давно не видел сборную Нигерии, но там точно есть хорошие футболисты. В Нигерии из имеющихся игроков можно собрать три основных состава. Большая часть нигерийцев выступает в Европе. Но и в нашей сборной тоже не хватает нескольких ключевых футболистов, плюс конец сезона, поэтому будет чемоданное настроение.

Этот матч будет интересным, но не очень качественным с обеих сторон. Не будет такого, что сборная России разорвет Нигерию в клочья», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Матч состоится в пятницу, 6 июня, и начнется в 20:00 мск.