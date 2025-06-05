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    Непомнящий: Не будет такого, что сборная России разорвет Нигерию в клочья

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    Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о предстоящем поединке между сборными России и Нигерии.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Я давно не видел сборную Нигерии, но там точно есть хорошие футболисты. В Нигерии из имеющихся игроков можно собрать три основных состава. Большая часть нигерийцев выступает в Европе. Но и в нашей сборной тоже не хватает нескольких ключевых футболистов, плюс конец сезона, поэтому будет чемоданное настроение.

    Этот матч будет интересным, но не очень качественным с обеих сторон. Не будет такого, что сборная России разорвет Нигерию в клочья», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

    Матч состоится в пятницу, 6 июня, и начнется в 20:00 мск.

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