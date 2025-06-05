Агент Мелехина: Интерес есть, но у него контракт с «Ростовом»

Агент футболиставысказался о планах игрока на будущее.

«Вне зависимости от того, какая ситуация в "Ростове", мы всегда рассматриваем какие‑то варианты. Если будет предложение от топ‑клуба, то, естественно, мы будем обсуждать это с руководством "Ростова". Насколько я знаю, на данный момент руководство еще работает, никто никуда не ушел.

Поэтому мы открыты. Естественно, как его представитель, я хочу, чтобы Витя сделал какой‑то следующий шаг. Посмотрим, как будет. Интерес у нему со стороны топ‑клубов есть. Это молодой центральный защитник, который провел более 100 игр за "Ростов" при этом. Если брать чемпионат и Кубок, я думаю, нет таких футболистов, кто сыграл такое количество матчей на высшем уровне в этом возрасте. Так что, конечно, интерес есть, но у него контракт, потому надо вести диалог с ростовским клубом в том числе», — цитирует агента «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Мелехин принял участие в 26 матчах, в которых забил один мяч.