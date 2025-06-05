Карпин: Сафонов сыграет с Нигерией

Главный тренер сборной Россиисообщил, что в основном составе на воротах против сборной Нигерии, скорее всего, выйдет голкипер «ПСЖ»

«Так получилось, что Сафонов уехал в топ-клуб, который выиграл Лигу чемпионов. Да, на тренировках он помогал, конкурировал. Но говорить о его вкладе во все четыре титула "ПСЖ"... Это пока авансы.

Акклиматизировался ли Матвей? А он что, из Америки летел? Все летают через Стамбул, с пересадкой. Планируется, что Сафонов сыграет с Нигерией», — сказал Карпин перед матчем.

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Игра против Нигерии намечена на 6 июня и состоится в Москве на стадионе «Лужники» в 20:00 (мск).