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    Карпин: Сафонов сыграет с Нигерией

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Нигерии
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в основном составе на воротах против сборной Нигерии, скорее всего, выйдет голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Так получилось, что Сафонов уехал в топ-клуб, который выиграл Лигу чемпионов. Да, на тренировках он помогал, конкурировал. Но говорить о его вкладе во все четыре титула "ПСЖ"... Это пока авансы.

    Акклиматизировался ли Матвей? А он что, из Америки летел? Все летают через Стамбул, с пересадкой. Планируется, что Сафонов сыграет с Нигерией», — сказал Карпин перед матчем.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Игра против Нигерии намечена на 6 июня и состоится в Москве на стадионе «Лужники» в 20:00 (мск).

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