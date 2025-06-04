«Оренбург» покинули четыре игрока

официально объявил об уходе сразу четырёх игроков, выступавших за команду на правах аренды.возвращаются в свои клубы после завершения сезона.

«Спасибо, парни! Закончились арендные соглашения с Богданом Москвичёвым, Данилой Прохиным, Казымджаном Караташом и Ярославом Михайловым. Футболисты возвращаются в свои клубы. Коллектив ФК "Оренбург" благодарит футболистов за работу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится в телеграм-канале клуба.

Календарь и таблица РПЛ

По итогам сезона-2024/2025 «Оренбург» покидает РПЛ, заняв одно из двух последних мест в турнирной таблице. Вместе с ним напрямую вылетел и «Факел».