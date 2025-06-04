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    «Оренбург» покинули четыре игрока

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    «Оренбург» официально объявил об уходе сразу четырёх игроков, выступавших за команду на правах аренды. Казымджан Караташ, Данила Прохин, Богдан Москвичёв и Ярослав Михайлов возвращаются в свои клубы после завершения сезона.

    Тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович
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    Тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович

    «Спасибо, парни! Закончились арендные соглашения с Богданом Москвичёвым, Данилой Прохиным, Казымджаном Караташом и Ярославом Михайловым. Футболисты возвращаются в свои клубы. Коллектив ФК "Оренбург" благодарит футболистов за работу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится в телеграм-канале клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам сезона-2024/2025 «Оренбург» покидает РПЛ, заняв одно из двух последних мест в турнирной таблице. Вместе с ним напрямую вылетел и «Факел».

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