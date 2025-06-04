Дешам: За последние несколько лет сборная Франции сильно изменилась

Наставник сборной Франциивысказался о силе игроков испанской команды, с которой предстоит сразиться в полуфинале Лиги наций.

«В настоящее время Испания, безусловно, является лучшей командой Европы и мира, и не только потому, что выиграла последний Евро. У испанцев новый тренер и новые игроки с разными качествами. Они всегда были хороши в контроле мяча, но теперь у них также появились новые сильные стороны, особенно в атаке, где в лице Ламина Ямаля и Нико Уильямса они получили очень быстрых игроков.

За последние несколько лет сборная Франции сильно изменилась: многие игроки завершили выступления, появились молодые и талантливые футболисты. После Евро состав стал еще моложе, пришло много классных футболистов, но им нужно время, они должны пройти сложные периоды, чтобы получить опыт и помочь команде оставаться на своем уровне», — цитирует Дешама УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Сборные Испании и Франции сыграют 5 июня в Штутгарте.