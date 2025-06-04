ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальМолодая и дерзкая «Барселона» против звездного «Реала». Итоги сезона Ла Лиги
  • 08:44
    • Смолов отреагировал на слухи о переходе в «Кайрат»
    Все новости спорта

    Дешам: За последние несколько лет сборная Франции сильно изменилась

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Испании Футбол Испании Сборная Франции Футбол Франции
    Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о силе игроков испанской команды, с которой предстоит сразиться в полуфинале Лиги наций.

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «В настоящее время Испания, безусловно, является лучшей командой Европы и мира, и не только потому, что выиграла последний Евро. У испанцев новый тренер и новые игроки с разными качествами. Они всегда были хороши в контроле мяча, но теперь у них также появились новые сильные стороны, особенно в атаке, где в лице Ламина Ямаля и Нико Уильямса они получили очень быстрых игроков.

    За последние несколько лет сборная Франции сильно изменилась: многие игроки завершили выступления, появились молодые и талантливые футболисты. После Евро состав стал еще моложе, пришло много классных футболистов, но им нужно время, они должны пройти сложные периоды, чтобы получить опыт и помочь команде оставаться на своем уровне», — цитирует Дешама УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Сборные Испании и Франции сыграют 5 июня в Штутгарте.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы создадут немцам проблемы?!
  • Германия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Сможет ли Мирра обыграть главную сенсацию турнира?
  • Андреева — Буассон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Молодые французы начнут без прелюдий
  • Франция U21 — Узбекистан U21. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Белоруссия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ландалусе — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фита Болуда — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры