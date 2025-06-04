Дешам считает, что Дембеле заслужил «Золотой мяч»

Главный тренервыразил мнение, что форвардзаслужил стать обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025.

«Конечно, я за Усмана! Должно быть, вас, журнаоистов, это позабавило. Я не это имел в виду. Лига наций может дать ответы на некоторые вопросы, как и клубный чемпионат мира. Я не собираюсь говорить о Ямале, он конкурент Усмана.

Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Усмана, 100%. Впереди "финал четырех", который может стать победным или не стать таковым... Усман своим сезоном заслужил это!» — приводит слова Дешама RMC Sport.

Дембеле вместе с ПСЖ выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов.