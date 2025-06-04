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    Дешам считает, что Дембеле заслужил «Золотой мяч»

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Сборная Франции Золотой мяч
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил мнение, что форвард ПСЖ Усман Дембеле заслужил стать обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    «Конечно, я за Усмана! Должно быть, вас, журнаоистов, это позабавило. Я не это имел в виду. Лига наций может дать ответы на некоторые вопросы, как и клубный чемпионат мира. Я не собираюсь говорить о Ямале, он конкурент Усмана.

    Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Усмана, 100%. Впереди "финал четырех", который может стать победным или не стать таковым... Усман своим сезоном заслужил это!» — приводит слова Дешама RMC Sport.

    Дембеле вместе с ПСЖ выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов.

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