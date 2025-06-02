Названы специалисты, которые войдут в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

Тренерский штаб Валерия Карпина в московскомпополнят

Как сообщает источник, в понедельник, 2 июня, Карпин встретился в Новогорске с Гусевым, Паршивлюком и Мартинесом. Специалисты обсудили первоочередные задачи по подготовке футболистов «Динамо» к новому сезону.

Ролан Гусев ранее входил в штаб Марцела Лички и исполнял обязанности главного тренера «Динамо» в последних матчах сезона после отставки Лички в мае.

Сергей Паршивлюк знаком с Карпиным по совместной работе в московском «Спартаке», а Луис Мартинес занимает должность тренера по физической подготовке в штабе Карпина в сборной России.

Отмечается, что в тренерский штаб «Динамо» также могут войти специалисты из «Ростова».