Источник: «Тоттенхэм» планирует уволить Постекоглу, несмотря на победу в Лиге Европы

решил уволить главного тренера, несмотря на победу в Лиге Европы, сообщает журналист

Австралийский специалист возглавляет клуб с лета 2023 года. Несмотря на победу в Лиге Европы, в чемпионате Англии команда показала крайне слабый результат, заняв 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

В качестве главного кандидата на замену Постекоглу рассматривается Томас Франк, тренер «Брентфорда», который уже провел переговоры с руководством «Тоттенхэма».

Также в шорт-лист претендентов входят Марку Силва из «Фулхэма» и Андони Ираола из «Борнмута». Замена планируется до открытия летнего трансферного окна, чтобы новый тренер мог сразу приступить к работе с командой.