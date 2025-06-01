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    Источник: «Тоттенхэм» планирует уволить Постекоглу, несмотря на победу в Лиге Европы

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    «Тоттенхэм» решил уволить главного тренера Анге Постекоглу, несмотря на победу в Лиге Европы, сообщает журналист Саша Тавольери.

    Анге Постекоглу
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    Анге Постекоглу

    Австралийский специалист возглавляет клуб с лета 2023 года. Несмотря на победу в Лиге Европы, в чемпионате Англии команда показала крайне слабый результат, заняв 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

    В качестве главного кандидата на замену Постекоглу рассматривается Томас Франк, тренер «Брентфорда», который уже провел переговоры с руководством «Тоттенхэма».

    Также в шорт-лист претендентов входят Марку Силва из «Фулхэма» и Андони Ираола из «Борнмута». Замена планируется до открытия летнего трансферного окна, чтобы новый тренер мог сразу приступить к работе с командой.

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