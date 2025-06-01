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    Николич: Мы не дали «Ростову» создать ни одного момента

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в матче Суперфинала Кубка России против «Ростова» (0:0, 4:3 по пен.).

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Конечно, надо поздравить команду с победой, с трофеем, с хорошим сезоном. Очень рад за команду. По-моему, мы заслужили это полностью. Ещё раз повторю яркими словами, чему очень рад, что мы — единственная команда в этом году, которая не вылетела из Кубка. Нам пришлось два раза выигрывать, чтобы забрать трофей. Слава богу, получилось.

    Также огромное спасибо болельщикам ЦСКА, которые подготовили прекрасную атмосферу и поддержку для команды. Победа — это заслуга наших футболистов, они — молодцы, доработали сезон до конца. Сам финал получился тяжёлым. Поле, хоть и выглядит прекрасно, но оказалось тяжёлым. Ещё и новый мяч. Это всё повредило качество футбола. Но что мне понравилось, в таких нервных играх часто можно проиграть, а мы, может, я и ошибаюсь, но мы не дали "Ростову" создать ни одного момента.

    Я не видел моментов у "Ростова" сегодня. Правда, и у нас не было 10, но всё-таки мы играли более ярко. В таких играх важно не нервничать и не позволять играть сопернику. Да, все думали, что мы более легко решим игру, но это финал Кубка, тут легко не бывает никогда. Главное, было не дать "Ростову" забить.

  • «Ростов» — ЦСКА 0:0 (3:4 в серии пенальти). Онлайн, прямая трансляция
  • ЦСКА обыграл «Ростов» в Суперфинале Кубка России в серии пенальти
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    • Конечно, можно было создать больше моментов у ворот соперника, но на этом поле и с этим мячом, поверьте мне, это было нелегко. Мы видели пару ударов, которые закончились на 25-м ряду трибун. И это не про качество наших футболистов. Что касается пенальти — был полностью уверен в нашей команде», — приводит слова Николича пресс-служба РФС.

    ЦСКА стал обладателем Кубка России в 9-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Локомотивом».

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