Николич: Мы не дали «Ростову» создать ни одного момента

Главный тренерпрокомментировал победу в матче Суперфинала Кубка России против(0:0, 4:3 по пен.).

«Конечно, надо поздравить команду с победой, с трофеем, с хорошим сезоном. Очень рад за команду. По-моему, мы заслужили это полностью. Ещё раз повторю яркими словами, чему очень рад, что мы — единственная команда в этом году, которая не вылетела из Кубка. Нам пришлось два раза выигрывать, чтобы забрать трофей. Слава богу, получилось.

Также огромное спасибо болельщикам ЦСКА, которые подготовили прекрасную атмосферу и поддержку для команды. Победа — это заслуга наших футболистов, они — молодцы, доработали сезон до конца. Сам финал получился тяжёлым. Поле, хоть и выглядит прекрасно, но оказалось тяжёлым. Ещё и новый мяч. Это всё повредило качество футбола. Но что мне понравилось, в таких нервных играх часто можно проиграть, а мы, может, я и ошибаюсь, но мы не дали "Ростову" создать ни одного момента.

Я не видел моментов у "Ростова" сегодня. Правда, и у нас не было 10, но всё-таки мы играли более ярко. В таких играх важно не нервничать и не позволять играть сопернику. Да, все думали, что мы более легко решим игру, но это финал Кубка, тут легко не бывает никогда. Главное, было не дать "Ростову" забить.

Конечно, можно было создать больше моментов у ворот соперника, но на этом поле и с этим мячом, поверьте мне, это было нелегко. Мы видели пару ударов, которые закончились на 25-м ряду трибун. И это не про качество наших футболистов. Что касается пенальти — был полностью уверен в нашей команде», — приводит слова Николича пресс-служба РФС.

ЦСКА стал обладателем Кубка России в 9-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Локомотивом».