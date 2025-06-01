Черчесов: «Интер» закатали в асфальт

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о победенад(5:0) в финале Лиги чемпионов.

«Понятно, что подобного никто не ожидал, и я в том числе. Но ведь каждый матч, особенно такого уровня, — это отдельная история. Итоговый счет абсолютно по делу, да еще ведь "ПСЖ" не все свои моменты использовал. "Интер", по сути, закатали в асфальт: игра итальянцев была беспомощной и какой-то обреченной, причем с самого начала. Они регулярно проигрывали на всех участках поля, выглядели уставшими и измотанными, словно из них вынули батарейки. Игроки "ПСЖ" на фоне тяжеловесных соперников летали по полю, предстали ловкими и быстрыми. Абсолютно по всем позициям французская команда превзошла итальянскую. Замены тоже показали разный уровень — как мастерства, так и готовности», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Парижане также стали первой командой из Франции с треблом, одержав победу в чемпионате и кубке страны, а также в Лиге чемпионов.