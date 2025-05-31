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    Карпин назвал костяк сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает 13 игроков национальной команды основными.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Есть ли у сборной России костяк? Конечно есть. Это Максим Осипенко (Ростов), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Иван Обляков (все — ЦСКА), Сергей Пиняев, Александр Сильянов, Алексей Батраков (все — "Локомотив"), Матвей Сафонов (ПСЖ), Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — московское "Динамо"), Антон Миранчук (Сьон), Максим Глушенков и Андрей Мостовой (оба — "Зенит").

    Входит ли в костяк Кисляк? Кисляк сыграл один матч за сборную. Я думаю, что он будет в костяке на сто процентов, если ничего плохого с ним не случится», — рассказал Карпин в интервью «КП Спорт».

    Всего на сбор тренерский штаб вызвал 31 футболиста. В июне сборной России предстоят матчи с Нигерией и Белоруссией.

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