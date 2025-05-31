Барелла: Мы не хотим остаться без трофеев в этом сезоне

Ведущий игрок «Интера»рассказал о настроениях внутри команды и о желании взять хотя бы один трофей в этом сезоне.

«Память о стадионе в Мюнхене прекрасна. Мы постараемся повторить ее. "ПСЖ", как и "Бавария", и "Барселона", — одни из сильнейших клубов в мире. Когда играешь с такими командами, нужно проявлять уважение и понимать, что придется помучиться. Мы должны как можно чаще оказываться перед воротами и создавать моменты.

Мы не раз говорили о том, что многое показали в этом году. Теперь мы постараемся не остаться без трофеев после такого сезона. У нас все хорошо, мы стараемся отдавать сердце и выкладываться на поле», — сказал Барелла журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Матч между «ПСЖ» и «Интером» в финале Лиги чемпионов состоится сегодня, 31 мая, в 22:00 (мск).