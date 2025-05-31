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    В «Атлетико» определили лучшего игрока по итогам сезона-2024/25

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    Аргентинский форвард Хулиан Альварес признан лучшим игроком мадридского «Атлетико» по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба «матрасников» в социальных сетях.

    Тренер «Атлетико» Диего Симеоне
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    Тренер «Атлетико» Диего Симеоне

    Для 25-летнего футболиста этот сезон стал первым в составе «матрасников», и он сразу проявил себя как ключевая фигура атаки.

    В рамках чемпионата Испании Альварес провел 37 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи. В общей сложности, с учетом всех турниров, на его счету — 54 игры, 29 голов и 7 результативных передач.

    Форвард перебрался в «Атлетико» минувшим летом из английского «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 75 млн евро.

    Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Альвареса оценивается в 90 млн евро.

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