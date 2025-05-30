Мартинес: Хотим сыграть идеальный матч и и вернуть трофей в Милан

Нападающийподелился мыслями перед финалом Лиги чемпионов, где его команда сыграет против французского

«Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. Рад, что мы снова в финале. Хотим сыграть идеальный матч и вернуть трофей в Милан.

Нам нужен идеальный матч. Очень важна концентрация на деталях. Надо подготовиться к игре как можно лучше. У капитана всегда больше ответственности. На поле надо продолжать делать то, что и привело нас в финал, это самое главное. Есть серьезный соперник, и мы его уважаем.

В этом сезоне Лиги чемпионов я забил много голов и участвовал в важнейших матчах. Я стараюсь постоянно прогрессировать. Счастлив быть здесь и сыграть в еще одном финале. "Интер" отдавал мне все с первого дня, и я отдаю все силы каждый раз, когда играю за свой клуб. Мы упорно трудились, чтобы сюда попасть», — сказал Мартинес на предматчевой пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Команды сыграют между собой в решающем матче 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начнется в 22:00 по Москве.