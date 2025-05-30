Комличенко: Нынешний «Ростов» — это команда Карпина

Нападающийвысказался об уходес поста наставника команды.

«Мы ожидали, что он летом уйдет. Не знаю, почему‑то были так уверены, доработает сезон, и летом уже точно все, потому что он прям сильно устал. Видно было уже. В его энергии, в настрое. Выглядел уже не таким счастливым. Сейчас мы его видим, он сияет, на него смотреть приятно, а на сборах и в последние выезды уже (ему) тяжело было.

Спорил ли с Карпиным? Без шансов вообще. С Георгиевичем спорить — без шансов. Он найдет тысячу аргументов. Даже если он будет где‑то не прав, но такого не бывает, то не получится, ничего не докажешь.

Нынешний "Ростов" — это команда Карпина? Да», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас наставником «Ростова» является Джонатан Альба.