Источник: «Химки» могут прекратить свое существование

Футбольный клуб «Химки» в ближайшее время может прекратить свое существование.

Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, игрокам молодежной команды уже сообщили, что сегодняшняя тренировка стала для них последней. 30 мая футболистам предложат подписать документы о расторжении контрактов без выплаты долгов.

Ранее стало известно, что апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии. После этого клуб официально подтвердил, что не примет участия в следующем розыгрыше РПЛ.