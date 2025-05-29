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    Источник: «Химки» могут прекратить свое существование

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    Футбольный клуб «Химки» в ближайшее время может прекратить свое существование.

    Футбольный клуб Химки
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    Футбольный клуб Химки

    Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, игрокам молодежной команды уже сообщили, что сегодняшняя тренировка стала для них последней. 30 мая футболистам предложат подписать документы о расторжении контрактов без выплаты долгов.

    Ранее стало известно, что апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии. После этого клуб официально подтвердил, что не примет участия в следующем розыгрыше РПЛ.

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