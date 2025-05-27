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    Луис Энрике: Болельщики «ПСЖ» заслужили победу в Лиге чемпионов

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, чего он ждет от финала Лиги чемпионов с «Интером».

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Считаю, что эта команда и эти игроки заслуживают быть в этом финале. Болельщики "ПСЖ" и клуб заслужили победу в Лиге чемпионов. Они это сделают. Я не знаю, произойдёт ли это 31 мая, но убеждён, что в этом десятилетии "ПСЖ" выиграет больше одного трофея Лиги чемпионов. Я сказал бы это, даже не будь тренером этой команды.

    Больше всего меня мотивирует желание сотворить историю с "ПСЖ", ради чего я и приехал сюда — выиграть для них первый трофей Лиги чемпионов. Первый всегда самый сложный. Это как первый титул Испании на чемпионате мира. Кто-то должен открыть дверь и сказать: "Мы можем это сделать! Если мы это сделали, то и следующее поколение после нас сможет это сделать", — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Финальный матч ЛЧ сезона-2024/25 между "ПСЖ" и "Интером" пройдет 31 мая в Мюнхене. Встреча начнется в 22:00 мск.

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