Облак выиграл награду лучшему вратарю Ла Лиги

выиграл рекордный шестой трофей Саморы — награду, которая вручается лучшему вратарю Ла Лиги с наименьшим средним показателем пропущенных мячей за игру.

Эта премия была учреждена газетой Marca в честь легендарного испанского голкипера Рикардо Саморы. В нынешнем сезоне Облак сыграл 36 матчей и пропустил 30 голов, что составляет в среднем 0,83 гола за игру. Его главный конкурент — голкипер «Реала» Тибо Куртуа — пропустил 29 мячей в 30 матчах, с показателем 0,97.

С шестью трофеями Саморы Ян Облак превзошел предыдущих рекордсменов — Виктора Вальдеса и Антони Рамальетса, у каждого из которых по пять таких наград, и стал абсолютным рекордсменом Ла Лиги.