Кузьмичев: Игроки «Химок» интересны многим клубам

Антон Заболотный — капитан «Химок» Фото: globallookpress.com
Известный агент Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о ситуации вокруг клуба.
«Думаю, ни один из игроков "Химок" не рад ситуации с клубом. Вопросы к задолженности, будет ли она погашена. Как все будут делать? Это определенный процесс, который требует время.
Все оказались в положении, когда по-хорошему надо искать новый клуб. В "Химках" много квалифицированных игроков. Они будут интересны другим командам. Ситуация не самая радостная», — сказал Кузьмичев «Чемпионату».
Нынешний сезон «Химки» завершили на 12-м месте с 29 очками и избежали стыковых матчей. Теперь судьба клуба под вопросом.