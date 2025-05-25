Кузьмичев: Игроки «Химок» интересны многим клубам

Подмосковныена участие в российской Премьер-лиге на следующий сезон.

Известный агент Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о ситуации вокруг клуба.

«Думаю, ни один из игроков "Химок" не рад ситуации с клубом. Вопросы к задолженности, будет ли она погашена. Как все будут делать? Это определенный процесс, который требует время.

Все оказались в положении, когда по-хорошему надо искать новый клуб. В "Химках" много квалифицированных игроков. Они будут интересны другим командам. Ситуация не самая радостная», — сказал Кузьмичев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Нынешний сезон «Химки» завершили на 12-м месте с 29 очками и избежали стыковых матчей. Теперь судьба клуба под вопросом.