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    Российский голкипер стал чемпионом Австрии

    Футбол Штурм
    Российский вратарь Даниил Худяков стал чемпионом Австрии в составе «Штурма».

    Даниил Худяков
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    Даниил Худяков

    В последнем туре Бундеслиги его команда сыграла вничью с «Вольфсбергером» — 1:1. Для «Штурма» это пятый чемпионский титул в истории клуба.

    Футбол. Австрия. Бундеслига. Чемпионы
    Штурм — Вольфсберг 1:1
    Голы: 1:0 Вильям Вик (45 + 1'), 1:1 Тьерно Балло (67') Штурм: Кьелл Схерпен, Макс Джонстон (Арьян Малич, 90'), Грегори Вютрих, Димитри Лавале, Эмир Карич (Эмануэль Айву, 83'), Томи Хорват (Малик Ялькуйе, 73'), Точи Чуквуани, Отар Китеишвили, Вильям Вик (Фалли Маюлу, 90'), Jon Gorenc Stankovic, Леон Гргич (Амади Камара, 72') Вольфсберг: Николас Полстер, Максимилиан Улльман, Николас Виммер, Cheick Mamadou Diabate, Тьерно Балло, Деян Зукич, Сандро Алтунашвили (Эммануэль Офори Агьеманг, 75'), Чибуике Годфри Нвайву (Erik Kojzek, 86'), Boris Matic, Angelo Gattermayer (Маркус Пинк, 58'), Tobias Gruber Предупреждения: Леон Гргич (48'), Грегори Вютрих (65')

    В Австрии 21-летний голкипер выступает с лета 2024 года после ухода из московского «Локомотива», воспитанником которого является. Всего в этом сезоне он сыграл 4 матча, пропустил 4 гола и дважды отстоял на ноль.

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