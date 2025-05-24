Тедеев: Надо сделать выводы и выступить в следующем сезоне еще сильнее

Главный тренерпосле игры с(1:4) высказался об итогах сезона.

«Мы заслуженно проиграли. Это один из немногих матчей, когда соперник не оставил нам шансов после второго мяча. Если в первом тайме мы должны были забивать первыми, но Алекса не попал по воротам, и уже через некоторое время мы пропустили. Ребята хорошо готовились и хотели победить, но "Локомотив" воспользовался лучше своими шансами. Такой день бывает, когда мы поплатились за ошибки. В данной ситуации вся ответственность на мне. Нужно в такой ситуации просто взять и понять причину поражения. Сейчас надо хорошо отдохнуть, сезон получился колоссально тяжелым. Но команда наша, я считаю, состоялась.

Надо сделать выводы, внимательно отнестись к трансферам и выступить в следующем сезоне еще сильнее. При комплектовании должны обращать внимание на все позиции. Мы должны биться за каждого сильного футболиста. И биться за тех, кто готов двигаться с нами в следующем сезоне. Усиление требуется команде, это понятно. Нам нужно создать внутреннюю конкуренцию, нужно найти игроков, которые будут способны играть на высшем уровне», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

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Напомним, что «Акрон» стал девятым по итогам сезона.