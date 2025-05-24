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    Смолов: Галицкий — первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство

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    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов выразил мнение, что владелец клуба Сергей Галицкий больше всех заслужил победу в чемпионате России.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Вы верили, что станете чемпионами? Я думал: неужели будет такой сценарий? После второго гола я понял, что точно выиграли. Эмоции от чемпионства ни с чем не сравнить.

    Что победа значит для меня и Галицкого? Первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство», — это он. — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

    «Краснодар» стал чемпионом России впервые за свою 17-летнюю историю. Клуб был основан в 2008-м году бизнесменом Сергеем Галицким.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Быки» в текущем сезоне заработали 67 очков, обогнав ставшим вторыми «Зенит» на одно очко.

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