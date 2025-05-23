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    «Челси» нацелился на бомбардира «Брайтона»

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    Лондонский «Челси» намерен в межсезонье усилить атакующую линию Жуао Педро из «Брайтона».

    Жуао Педро
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    Жуао Педро

    Как сообщает издание Ge Globo «синие» предложили за 23-летнего бразильца 60 млн евро и планируют завершить трансфер до старта клубного чемпионата мира.

    В этом сезоне Жуао Педро провел за «чаек» 27 матчей в чемпионате Англии, забил в них 10 мячей и сделал 6 ассистов. На портале Transfermarkt цена форварда сейчас составляет 50 млн евро.

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