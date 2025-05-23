«Челси» нацелился на бомбардира «Брайтона»

Лондонскийнамерен в межсезонье усилить атакующую линиюиз «Брайтона».

Как сообщает издание Ge Globo «синие» предложили за 23-летнего бразильца 60 млн евро и планируют завершить трансфер до старта клубного чемпионата мира.

В этом сезоне Жуао Педро провел за «чаек» 27 матчей в чемпионате Англии, забил в них 10 мячей и сделал 6 ассистов. На портале Transfermarkt цена форварда сейчас составляет 50 млн евро.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Трансферное окно для клубов участвующих там будет действовать 1-10 июня.