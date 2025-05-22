Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка России

КДК РФС дисквалифицировал главного тренерана три матча Кубка России за поведение в матче финала Пути регионов против(1:2).

«Было рассмотрено оскорбительное поведение главного тренера Деяна Станковича, Станкович лично присутствовал на заседании. Кирилл Левников указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно оскорблял судей. Станкович извинился за споры с судьей. Он сказал, что говорил, что Левников плохой человек, а говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит. Он был настолько заряжен. Но у нас есть рапорт и протокол. Прошу учесть, что у Станковича была автоматическая дисквалификация. Сегодня КДК принял решение — Станкович дисквалифицируется еще на два матча. Тем самым на три матча с учетом автоматической дисквалификации», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Сербский специалист после получения красной карточки в матче с ростовчанами выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи Кирилла Левникова.