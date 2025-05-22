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    Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка России

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    КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на три матча Кубка России за поведение в матче финала Пути регионов против «Ростова» (1:2).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Было рассмотрено оскорбительное поведение главного тренера Деяна Станковича, Станкович лично присутствовал на заседании. Кирилл Левников указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно оскорблял судей. Станкович извинился за споры с судьей. Он сказал, что говорил, что Левников плохой человек, а говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит. Он был настолько заряжен. Но у нас есть рапорт и протокол. Прошу учесть, что у Станковича была автоматическая дисквалификация. Сегодня КДК принял решение — Станкович дисквалифицируется еще на два матча. Тем самым на три матча с учетом автоматической дисквалификации», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Сербский специалист после получения красной карточки в матче с ростовчанами выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи Кирилла Левникова.

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