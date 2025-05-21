Мор с пониманием относится к поведению Станковича

Бывший футболистпрокомментировал поведение главного тренера «красно-белых»в весенней части сезона.

«Поведение Станковича не красит его. Тренер приехал побеждать — в осенней части все к этому шло. Не получается, поэтому он злится — прежде всего, на себя. Нервы сдают. Не хочу оправдывать поведение Станковича, но понять его можно.

Зачем руководству "Спартака" применять какие-то санкции? Не стоит. Можно говорить, но, думаю, Станкович все сам понимает. Допустимы разговоры, но не более того», — приводит слова Мора «Чемпионат».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комиссия рассмотрит поведение сербского специалиста во время матча против «Ростова» (1:2) в Кубке России. Сообщается, что наставник после удаления выкрикивал оскорбления в адрес главного арбитра Кирилла Левникова.