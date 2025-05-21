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    Лунев: Хотелось бы, чтобы Гусева утвердили главным тренером

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    Голкипер Андрей Лунев считает, что Ролан Гусев заслужил возглавить московское «Динамо» на постоянной основе.

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    «Ролан Александрович и до этого был в клубе, поэтому все прекрасно знают его качества. Он указал на некоторые нюансы, которые ранее оставались без внимания. Конечно, хотелось бы, чтобы он остался главным тренером» — сказал первый номер бело-голубых «Матч ТВ».

    В начале мая Ролан Гусев стал и.о. главного тренера после отставки Марцела Лички. Под его руководством команда провела 3 матча и взяла 9 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Динамо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ. В заключительном, 30-м туре РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с «Краснодаром». Игра пройдет 24 мая в 16:30 (мск).

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