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    Дьяков: Тикнизяну надо реанимировать свою карьеру

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    Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Локомотиву» лучше расстаться с полузащитником команды Наиром Тикнизяном.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Заявление Тикнизяна, с одной стороны, вроде сделано на эмоциях, но, с другой, видно, что оно было обдуманным. Похоже, не один день и не один месяц вынашивалась идея такого заявления.

    Если вспомнить Тикнизяна полтора‑два года назад, то он тогда был в сумасшедшей форме. Все думали, что наступил момент сделать шаг вперед. Тогда, помню, были какие‑то разговоры про возможный переход в "Зенит". Возможно, и про европейские команды говорили. Наверное, в тот момент и нужно было делать этот шаг. Где‑то, может быть, этот момент он упустил, и требования к себе снизились. Или же в "Локомотиве" что‑то случилось.

    Но, что бы там ни было, парень, который был некоторое время назад в порядке, сейчас не играет. Со стороны обо всем этом тяжело судить, потому что мы не знаем внутренней кухни. Может быть, действительно не очень выглядит на тренировках, а тренер не враг сам себе. Но, возможно, просто недопонимание с тренером, а сам игрок в порядке.

    Но, так как сор из избы был вынесен, не удивлюсь, если потом последуют санкции в виде перевода во вторую команду и штрафа. Соответственно надо расставаться, а Тикнизяну реанимировать свою карьеру и перейти в команду, где он сможет играть. Конечно же, клубу и футболисту в этой ситуации лучше расстаться. А Наиру в любом случае удачи!» — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

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