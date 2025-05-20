Дьяков: Тикнизяну надо реанимировать свою карьеру

Бывший защитникВиталий Дьяков считает, чтолучше расстаться с полузащитником команды

«Заявление Тикнизяна, с одной стороны, вроде сделано на эмоциях, но, с другой, видно, что оно было обдуманным. Похоже, не один день и не один месяц вынашивалась идея такого заявления.

Если вспомнить Тикнизяна полтора‑два года назад, то он тогда был в сумасшедшей форме. Все думали, что наступил момент сделать шаг вперед. Тогда, помню, были какие‑то разговоры про возможный переход в "Зенит". Возможно, и про европейские команды говорили. Наверное, в тот момент и нужно было делать этот шаг. Где‑то, может быть, этот момент он упустил, и требования к себе снизились. Или же в "Локомотиве" что‑то случилось.

Но, что бы там ни было, парень, который был некоторое время назад в порядке, сейчас не играет. Со стороны обо всем этом тяжело судить, потому что мы не знаем внутренней кухни. Может быть, действительно не очень выглядит на тренировках, а тренер не враг сам себе. Но, возможно, просто недопонимание с тренером, а сам игрок в порядке.

Но, так как сор из избы был вынесен, не удивлюсь, если потом последуют санкции в виде перевода во вторую команду и штрафа. Соответственно надо расставаться, а Тикнизяну реанимировать свою карьеру и перейти в команду, где он сможет играть. Конечно же, клубу и футболисту в этой ситуации лучше расстаться. А Наиру в любом случае удачи!» — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».