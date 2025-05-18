Ташуев прокомментировал матч против махачкалинского «Динамо»

Сергей Ташуев Фото: globallookpress.com
«Начало игры было под нашим контролем, мы имели подходы, не хватало только забитого гола. Пропущенный мяч с пенальти уже ввел нас в состояние грогги. Во втором тайме мы внесли коррективы, выпустив второго нападающего и освежив фланг, а затем сравняли счет», — цитирует Ташуева «Чемпионат».
«Ахмат» после 29 туров занимает 14-е место в РПЛ. Команда набрала 25 очков и сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В заключительном туре сезона «Ахмат» сыграет на выезде с «Зенитом».