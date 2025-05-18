Гусев: Ребята молодцы, проявили характер, забили решающий гол и победили

Исполняющий обязанности главного тренера московскоговысказался о матче против(2:1).

«По содержанию игры плюс‑минус похожи. Но в матче с "Акроном" нужно было использовать свои моменты, которых было предостаточно. Конечно, когда ты этого не делаешь, соперник, возможно, тебя накажет. Так и получилось. Но ребята молодцы, проявили характер, забили решающий гол и победили.

Стандарты — сильная сторона "Акрона", мы знали, что они Дзюбу будут постоянно использовать. В его возрасте делать такие вещи… Он большой молодец. Но всё равно в большинстве своем мы со стандартами справились.

Что касается Дасы, пока ничего не могу сказать, доктор скажет в понедельник, какая ситуация. Будем отталкиваться от этого», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 56 очками идет на третьем месте в таблице, «Акрон» (35) — девятый.