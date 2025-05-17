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    «Манчестер Сити»«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
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    Источник: «Ливерпуль» оформил переход Джереми Фримпонга из «Байера»

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    Джереми Фримпонг близок к переходу в «Ливерпуль». Английский клуб достиг договоренности с «Байером» о трансфере 24-летнего правого защитника.

    Джереми Фримпонг
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    Джереми Фримпонг

    Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Ливерпуль активировал пункт отступных в контракте игрока в размере 35 миллионов евро. Фримпонг подпишет с мерсисайдцами пятилетний контракт, и в данный момент стороны согласовывают дату прохождения медосмотра, после чего сделка будет официально завершена.

    Фримпонг был одним из ключевых игроков «Байера» в нынешнем сезоне, проведя 33 матча в Бундеслиге, где отметился 5 голами и 5 ассистами. Во всех турнирах на его счету 48 матчей, 5 голов и 12 результативных передач.

    Переход Фримпонга рассматривается как прямая замена для Трента Александер-Арнолда, который по окончании сезона покинет «Ливерпуль» и перейдет в мадридский «Реал».

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