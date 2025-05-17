Источник: «Ливерпуль» оформил переход Джереми Фримпонга из «Байера»

близок к переходу в. Английский клуб достиг договоренности с «Байером» о трансфере 24-летнего правого защитника.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Ливерпуль активировал пункт отступных в контракте игрока в размере 35 миллионов евро. Фримпонг подпишет с мерсисайдцами пятилетний контракт, и в данный момент стороны согласовывают дату прохождения медосмотра, после чего сделка будет официально завершена.

Фримпонг был одним из ключевых игроков «Байера» в нынешнем сезоне, проведя 33 матча в Бундеслиге, где отметился 5 голами и 5 ассистами. Во всех турнирах на его счету 48 матчей, 5 голов и 12 результативных передач.

Переход Фримпонга рассматривается как прямая замена для Трента Александер-Арнолда, который по окончании сезона покинет «Ливерпуль» и перейдет в мадридский «Реал».