Джикия высказался о шансах «Химок» сохранить прописку в РПЛ

Защитникподелился мнением о борьбе команды за выживание в российской Премьер-лиге.

В 29-м туре РПЛ «Химки» обыграли «Рубин» со счетом 3:2. После этого матча подмосковная команда располагается на 11-й позиции с 29-ю очками.

«Как только я пришёл в "Химки", моей задачей было помочь клубу остаться в РПЛ. Так и остаётся.

Мы прекрасно понимаем, что мы делаем и как нужно относиться к тому, что мы выполняем», — передает слова Джикии Чемпионат.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Химок» 16 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.