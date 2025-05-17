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    Аспиликуэта не планирует продолжать карьеру в АПЛ из-за уважения к «Челси»

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    Бывший защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта покинет мадридский «Атлетико» по окончании сезона — стороны приняли решение не продлевать контракт.

    Сесар Аспиликуэта
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    Сесар Аспиликуэта

    Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 35-летний защитник открыт к новым предложениям и рассматривает варианты продолжения карьеры как в Европе, так и за её пределами.

    Однако возвращение в английскую Премьер-лигу исключено: Аспиликуэта не хочет выступать против «Челси» из уважения к клубу, где провёл 11 лет, выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов, два чемпионских титула АПЛ, Лигу Европы и Кубок Англии.

    В составе «Атлетико» испанец провёл 53 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Аспиликуэта провел в Примере лишь один сезон.

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