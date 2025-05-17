Аспиликуэта не планирует продолжать карьеру в АПЛ из-за уважения к «Челси»

Бывший защитник сборной Испаниипокинет мадридскийпо окончании сезона — стороны приняли решение не продлевать контракт.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 35-летний защитник открыт к новым предложениям и рассматривает варианты продолжения карьеры как в Европе, так и за её пределами.

Однако возвращение в английскую Премьер-лигу исключено: Аспиликуэта не хочет выступать против «Челси» из уважения к клубу, где провёл 11 лет, выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов, два чемпионских титула АПЛ, Лигу Европы и Кубок Англии.

В составе «Атлетико» испанец провёл 53 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Аспиликуэта провел в Примере лишь один сезон.