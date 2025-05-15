Источник: Вирц провел переговоры с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

Полузащитник сборной Германии ипосетил Англию, где провёл переговоры с представителями «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Как сообщает Bild, «Манчестер Сити» видит в 22-летнем Вирце идеальную замену Кевину Де Брейне, который покинет клуб по окончании сезона, и уже сделал официальное предложение «Байеру», чтобы перехватить трансфер у «Баварии».

В то же время «Ливерпуль» проявляет интерес к игроку, хотя их переговоры носили более неформальный характер и были скорее сигналом о заинтересованности, чем конкретным предложением.

Контракт Вирца с «Байером» действует до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет около 140 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне полузащитник провел 44 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.