Мостовой о лучшем игроке РПЛ: Все будет зависеть от того, кто станет чемпионом

Бывший футболист сборной Россииназвал лучших игроков текущего сезона РПЛ.

«Многое будет зависеть от того, кто станет чемпионом. Если Краснодар станет чемпионом, то однозначно Кордоба и еще кто‑то, тот же Сперцян. Я бы не сказал, что кто‑то идет с отрывом, как в свое время Халк или Малком, или Вендел. Все будет зависеть от концовки. Кто станет чемпионом, тот и будет», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

На данный момент в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» лидирует с 61 очком, «Зенит» занимает второе место с 60 очками. ЦСКА замыкает тройку лидеров с 55 баллами. До конца чемпионата осталось два тура.