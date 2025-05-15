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    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
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    Мостовой о лучшем игроке РПЛ: Все будет зависеть от того, кто станет чемпионом

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучших игроков текущего сезона РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Многое будет зависеть от того, кто станет чемпионом. Если Краснодар станет чемпионом, то однозначно Кордоба и еще кто‑то, тот же Сперцян. Я бы не сказал, что кто‑то идет с отрывом, как в свое время Халк или Малком, или Вендел. Все будет зависеть от концовки. Кто станет чемпионом, тот и будет», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

    На данный момент в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» лидирует с 61 очком, «Зенит» занимает второе место с 60 очками. ЦСКА замыкает тройку лидеров с 55 баллами. До конца чемпионата осталось два тура.

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